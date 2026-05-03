Un fiore per Gabriele | l' abbraccio dell' Akragas vola fino al cielo

Il mondo del calcio si è fermato momentaneamente, lasciando spazio a un silenzio carico di emozioni. Un gesto simbolico ha coinvolto i tifosi e le squadre, che hanno reso omaggio a Gabriele con un fiore e un abbraccio collettivo. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria, mentre il silenzio è stato interrotto solo dal suono delle voci e dai gesti di vicinanza.

Il calcio si ferma per un istante, lasciando che il rumore dei tifosi ceda il passo a un silenzio colmo di emozione e rispetto. Allo stadio Totò Russo di Aragona, prima del fischio d'inizio della sfida playoff tra Akragas e Pro Ragusa, il tempo è parso sospendersi per un momento di commozione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ten Lopez regala gioia e follia al "Totò Russo": rovesciata al 97' e 2-1 dell'Akragas al PrioloEpilogo incredibile per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Akragas e Priolo allo stadio Totò Russo di Aragona. Leggi anche: Coppa Italia: l'Akragas con cuore e tecnica domina l'Orlandina e vola in semifinale Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: World boxing Cup 1° STAGE BRAZIL 2026 - OGGI LE FINALISSIME, MEDAGLIE DI BRONZO PER IL 75 KG RONTANI E IL 90 KG CHIME; San Pellegrino in fiore, tanti turisti e qualche lamentela: Pochi fiori nelle vie e la torre doveva essere meno trasparente; Ha creato un cartone animato da sola in nove mesi: il progetto di Fiore che parte da Agrigento; Corona d'alloro per Gabriele: è dottore con 110 e lode. Colpito a morte nel parcheggio. Fiaccolata ricorda Gabriele: Era un ragazzo come noiA Pavia stasera con partenza da San Pietro in Ciel d’Oro l’iniziativa promossa dalla Consulta dei giovani Camminiamo insieme per recuperare il valore della vita. Petizione per intitolare l’area al v ... msn.com “Il VAR è un grande aiuto, ma purtroppo ha ‘causato' un'involuzione di quella che doveva essere la principale capacità arbitrale” A Fanpage Marco Gabriele ha parlato del VAR e dei cambiamenti che ha apportato anche nel modo di dirigere le partite degli arbi - facebook.com facebook