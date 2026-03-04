Coppa Italia | l' Akragas con cuore e tecnica domina l' Orlandina e vola in semifinale

Nella partita di Coppa Italia, l'Akragas ha affrontato l'Orlandina dominando sul campo e qualificandosi per le semifinali. Nel primo tempo, l'Akragas è passata in vantaggio al 37’ con un gol del capitano Alfonso Cipolla. Alla ripresa, l'Orlandina ha risposto con un gol di Fernando Venuto al quinto minuto, dopo un breve momento di difficoltà per l’Akragas.

Primo tempo in vantaggio grazie a capitan Alfonso Cipolla (37'). Un momento di sbandamento alla ripresa e l'Orlandina che, con Fernando Venuto (5'), riesce ad andare in rete. Ma a riportare i biancazzurri sul "campo di battaglia", al 20', è Cristian Llama che conquista il 2 a 1. Poi, il punto definitivo al match: il terzo goal infilato in porta dall'argentino Ignacio Lopez (37'). Questi i momenti salienti dei quarti di finale per la Coppa Italia, categoria Promozione, che sono stati disputati allo stadio Totò Russo di Aragona. Una partita per niente semplice, a tratti molto agguerrita, ma i biancazzurri hanno dimostrato forza, tecnica e capacità.

Virtus, cuore e carattere: rimonta la Guerri Napoli e vola in semifinale di Coppa ItaliaI bianconeri superano la squadra di Coach Magro grazie a un super Edwards e a un terzo quarto da urlo.

Rana Verona domina Perugia e vola in finale di Coppa ItaliaRana Verona conquista per il secondo anno consecutivo l’accesso alla finale della Del Monte Coppa Italia, imponendosi con un netto 3-0 su Perugia al...

Squalifica scontata per mister Catania, l’Akragas torna in campo per i quarti di coppa ItaliaIl tecnico siracusano racconta i mesi difficili che lo hanno costretto a stare lontano dalla panchina e incoraggia la squadra a non mollare nella corsa al Priolo per il salto di categoria ... agrigentonotizie.it

Il Frigintini non si presenta e l’Akragas vince a tavolino: Ora testa alla CoppaLa gara tra Akragas e Frigintini Modica, sarà assegnata a tavolino con il risultato di 3-0 in favore dell’Akragas SLP, come disposto dagli organi competenti. Il Frigintini, infatti, non si è presentat ... quilicata.it

