Un disco e un libro | Patrizio Trampetti il compagno che ci credeva ma ironizzava sulle Feste dell’Unità

Un disco e un libro sono al centro di una riflessione su Patrizio Trampetti, figura nota per il suo coinvolgimento politico e musicale. Trampetti, definito “il compagno” che “ci credeva”, era anche noto per il suo atteggiamento ironico verso le Feste dell’Unità, eventi considerati simbolo delle feste di piazza che spesso si rivelavano deludenti. In un testo, si ricorda come queste manifestazioni rappresentassero le celebrazioni politiche di un’utopia che, alla fine, svaniva, lasciando spazio a vuoti e abbandoni.

“Le feste di piazza erano le feste politiche, quelle che si rivelavano sempre un po’ deludenti, in cui aleggiava l’utopia di un ideale che poi, inevitabilmente, svaniva, si perdeva, come i vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente, scrive Luca Maurelli in “ U n giorno credi. Patrizio Trampetti e la vera storia dell’inno di una generazione che voleva cominciare da zero ” (Jack Edizioni, pp 171, 10 Euro), presentando la visione del mondo e della vita di un artista napoletano che da sinistra, in “Feste di piazza”, aveva anticipato di molti anni la disgregazione delle ideologie che negli anni Settanta venivano rappresentati nei simulacri dei partiti, Pci in testa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Un disco e un libro: Patrizio Trampetti, il “compagno” che “ci credeva” ma ironizzava sulle Feste dell’Unità Notizie correlate Scomparso Mauro Dotti, già assessore a Carpi e responsabile delle Feste dell'UnitàIl cordoglio della comunità del Partito Democratico: "Ha rappresentato un esempio di impegno e dedizione che non saranno dimenticati Carpi piange la... Un anticipo delle Feste dell'Unità: torna la Festa di primavera della CerveseIl primo appuntamento con le Feste dell’Unità sul territorio forlivese: torna la Festa di primavera della Cervese, che si svolgerà sabato 18 e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Anime delle due Sicilie: intervista agli autori del disco; Un disco e un libro: Patrizio Trampetti, il compagno che ci credeva ma ironizzava sulle Feste dell'Unità; SPETTACOLI - Il fuoco che ti porti dentro, Peppe Servillo in scena giovedì 30 aprile a Villa Pignatelli. L’eredità eterna di Un giorno credi tra musica e memoriaAnalisi del saggio di Luca Maurelli sull'inno di una generazione che voleva cominciare da zero firmato da Patrizio Trampetti. stylo24.it La storia di Un giorno credi l’inno generazionale degli anni SettantaLa storia di Un giorno credi diventa un libro. Il celebre brano di Patrizio Trampetti raccontato dal giornalista scrittore Luca Maurelli ... ilnapolista.it Un disco e un libro: Patrizio Trampetti, il “compagno” che “ci credeva” ma ironizzava sulle Feste dell’Unità- - facebook.com facebook