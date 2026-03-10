Scomparso Mauro Dotti già assessore a Carpi e responsabile delle Feste dell' Unità

È scomparso Mauro Dotti, noto per aver ricoperto il ruolo di assessore a Carpi e per aver guidato le Feste dell’Unità. La sua presenza è stata un punto di riferimento per molte iniziative locali. La comunità si stringe intorno alla memoria di un uomo che ha dedicato anni alla vita politica e civile del territorio. La notizia ha suscitato commozione tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

Il cordoglio della comunità del Partito Democratico: "Ha rappresentato un esempio di impegno e dedizione che non saranno dimenticati Carpi piange la scomparsa di Mauro Dotti, figura storica e instancabile animatore della vita politica e civile del territorio. Dotti ha dedicato un'intera esistenza all'impegno pubblico, una vocazione germogliata in gioventù e mantenuta viva senza mai risparmiarsi. A esprimere il profondo cordoglio per questa grave perdita, stringendosi attorno ai familiari e agli amici, sono Massimo Paradisi e Daniela Depietri, rispettivamente segretari della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena e del circolo Pd di Carpi, realtà di cui Dotti ha sempre rappresentato una delle anime più autentiche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

