Un conto in sospeso tra italiani | Francesco Sessa ucciso a Ibiza

Un italiano di 45 anni si trova in carcere a Ibiza dopo che un giudice spagnolo ha convalidato il suo arresto per l’omicidio di un altro italiano avvenuto il 29 aprile sull’isola. L’episodio ha portato all’intervento delle autorità locali, che hanno tratto in arresto il sospettato e avviato le indagini. La vicenda ha suscitato attenzione nel pubblico e tra le autorità italiane e spagnole, mentre si attendono ulteriori sviluppi processuali.

IBIZA, 3 maggio 2026 - Un italiano di 45 anni è rimasto in carcere dopo che un giudice spagnolo ne ha convalidato l'arresto per l'omicidio di un connazionale avvenuto lo scorso 29 aprile sull'isola di Ibiza. La vittima è Francesco Sessa, pizzaiolo trentacinquenne originario di Pagani, in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a IbizaÈ stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si... Francesco Sessa ucciso a Ibiza: arrestato presunto assassino, è italianoLa Guardia Civil ha arrestato un 45enne di Avellino: è accusato di avere ucciso ieri con una coltellata Francesco Sessa, 35 anni, a Ibiza, in Spagna. Una raccolta di contenuti Francesco Sessa ucciso a Ibiza, il sospettato resta in cellaResta in carcere Annibale Damiano, il 45enne originario di Avellino, ma cresciuto tra il nolano e Napoli, che mercoledì 29 aprile al Platja d'en Bossa sull'isola di Ibiza ... ilmattino.it Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italianoLa Guardia Civil spagnola ha fermato un 45enne originario di Avellino, ritenuto il responsabile dell’omicidio di Francesco Sessa avvenuto a Ibiza ... virgilio.it