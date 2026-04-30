Francesco Sessa ucciso a Ibiza | arrestato presunto assassino è italiano

La Guardia Civil ha arrestato un uomo di 45 anni originario di Avellino, sospettato di aver ucciso con una coltellata un 35enne a Ibiza. L'episodio è avvenuto ieri sull’isola, e l’arresto è stato effettuato nelle ore successive all’accaduto. La vittima, identificata come Francesco Sessa, è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione. La polizia spagnola sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

La Guardia Civil ha arrestato un 45enne di Avellino: è accusato di avere ucciso ieri con una coltellata Francesco Sessa, 35 anni, a Ibiza, in Spagna.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio ad Ibiza, Francesco Sessa ucciso durante una lite: caccia all'assassinoIndagini in corso a Ibizia per fare luce e soprattutto dare un volto all'assassino di Francesco Sessa, 35 anni, originario di Pagani, morto nel... Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a IbizaÈ stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Italiano ucciso a Ibiza: chi era Francesco Sessa, il pizzaiolo accoltellato in strada in pieno giorno; Francesco Sessa: il pizzaiolo italiano di 35 anni ucciso a Ibiza con una coltellata; Francesco Sessa, chi era il 35enne di Pagani ucciso a Ibiza con una coltellata all'addome: la Guardia Civil cerca due uomini; Chi era Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a Ibiza. L’italiano ucciso a Ibiza era salernitano: Francesco Sessa faceva il pizzaiolo e viveva sull’isola da circa un annoFrancesco Sessa, 35 anni, originario di Pagani (Salerno), viveva a Ibiza da un anno: ucciso in pieno giorno da una coltellata al torace ... ilfattoquotidiano.it Francesco Sessa ucciso con una coltellata a Ibiza: continua la caccia al killer italianoL'italiano ucciso ieri con una coltellata letale a Ibiza è Francesco Sessa, di 35 anni, di Pagani, in provincia di Salerno. La principale ipotesi investigativa alla quale lavorano ... ilmattino.it ULTIM'ORA C'è un arresto per l'omicidio di Francesco Sessa - facebook.com facebook Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l' #italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andrea Carauso # x.com