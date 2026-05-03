Un concorso dedicato ad Angelica Pirtoli la più piccola vittima innocente delle mafie

È stato annunciato un concorso dedicato ad Angelica Pirtoli, considerata la più giovane vittima innocente delle mafie. La segreteria del concorso ha diffuso una nota ufficiale in cui vengono dettagliate le modalità dell’iniziativa. L’evento intende ricordare la giovane vittima e sensibilizzare sul tema della criminalità organizzata. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.