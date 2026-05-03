Un concorso dedicato ad Angelica Pirtoli la più piccola vittima innocente delle mafie
È stato annunciato un concorso dedicato ad Angelica Pirtoli, considerata la più giovane vittima innocente delle mafie. La segreteria del concorso ha diffuso una nota ufficiale in cui vengono dettagliate le modalità dell’iniziativa. L’evento intende ricordare la giovane vittima e sensibilizzare sul tema della criminalità organizzata. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.
Riceviamo e pubblichiamo la nota attraverso la quale la segreteria del concorso “Angelica Pirtoli” annuncia l'iniziativa. Angelica Pirtoli è una delle tante, troppe, vittime innocenti delle mafie. Ed è la più piccola: aveva solo due anni, nel 1991, quando è stata uccisa insieme alla madre da due.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Ad Acireale si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafieL’amministrazione comunale di Acireale, attraverso l’assessorato alla Legalità, retto da Gracy Urso, ha aderito alla manifestazione organizzata da...
Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie