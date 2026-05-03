Un comitato elettorale in un' edicola e un' altra sede allo Scalo per Cascini | Spazio aperto Ripartiamo dal basso

Un comitato elettorale ha aperto una sede in un’edicola chiusa vicino ai portici, mentre un’altra si trova allo Scalo. La scelta di questi spazi insoliti è stata fatta dal candidato sindaco della lista civica “Chieti in Comune” e dal suo team, che intendono coinvolgere i cittadini partendo dal basso. L’obiettivo dichiarato è ripartire dall’ascolto diretto e creare un dialogo concreto con la comunità.