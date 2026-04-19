Comunali Chieti Legnini apre il comitato elettorale allo Scalo | Serve un vero centro cittadino

Oggi, nel pomeriggio, è stato aperto il comitato elettorale di Chieti Scalo in via della Colonnetta. L’evento ha visto la partecipazione di Giovanni Legnini, che ha preso parte all’inaugurazione e ha commentato la necessità di un vero centro cittadino. La cerimonia ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di maggio.