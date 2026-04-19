Comunali Chieti Legnini apre il comitato elettorale allo Scalo | Serve un vero centro cittadino
Oggi, nel pomeriggio, è stato aperto il comitato elettorale di Chieti Scalo in via della Colonnetta. L’evento ha visto la partecipazione di Giovanni Legnini, che ha preso parte all’inaugurazione e ha commentato la necessità di un vero centro cittadino. La cerimonia ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di maggio.
Giovanni Legnini ha inaugurato nel pomeriggio di oggi il comitato elettorale di Chieti Scalo, in via della Colonnetta, avviando una nuova tappa della campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio.Nel suo intervento, il candidato sindaco del centrosinistra ha posto l’attenzione sul.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
VI Quartiere, Valbruzzi apre il comitato: il “no ponte” al centro della sfida elettoraleParte da Torre Faro la corsa di Mariella Valbruzzi alla presidenza del VI Quartiere.
Comunali a Chieti, già in campo Sicari, Carbone e Cascini: Lega valuta la corsa solitaria, atteso l’annuncio di LegniniVerso il voto del 24 e 25 maggio con il quadro ancora in evoluzione tra candidature ufficiali, trattative nel centrodestra e la scelta del candidato...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Amministrative 2026, la coalizione di Legnini si presenta alla città: Una città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile[FOTO]; Elezioni Chieti, corsa a cinque; Elezioni comunali a Chieti: in corsa cinque candidati, si attende il sesto; Chieti al voto: con Amoroso salgono a sei i candidati alla poltrona di sindaco.
Legnini candidato sindaco a Chieti per il centrosinistraÈ Giovanni Legnini, 67 anni, ex commissario per la ricostruzione di Ischia ed ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ex sottosegretario e parlamentare, il candidato sindaco di C ... ansa.it
VOTO CHIETI: LEGNINI, ECCO NOSTRA PROPOSTA, CITTÀ PIÙ FORTE, SICURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILECHIETI – Una villa comunale affollata di cittadini, con la presenza dei candidati, dei rappresentanti dei Comuni vicini e dell’istituzione regionale e nazionale, espressione dell’ampia coalizione pro ... abruzzoweb.it
Comunali Chieti, il viceministro Leo lancia Sicari: “Candidato di qualità” x.com
Fontanelle comunali aperte Ma se sono ancora in corso le verifiche sulla potabilità da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti non era il caso di chiuderle Ho personalmente visto bimbi bere! - facebook.com facebook