Incubo Milan rossoneri sconfitti dal Sassuolo E adesso la Champions torna a rischio

Il Milan è stato sconfitto 2-0 fuori casa dal Sassuolo, con reti di Berardi al 5° minuto del primo tempo e Laurienté al 2° minuto della ripresa. La partita si è conclusa con il Sassuolo schierato con un modulo 4-3-3, con Turati in porta e difensori come Walukiewicz, Idzes, Coulibaly e Muharemovic. La sconfitta complica le possibilità del Milan di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Sassuolo-Milan 2-0 RETI: 5' pt Berardi; 2' st Laurienté. SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Walukiewicz 6, Idzes 6 (40' pt Coulibaly 6), Muharemovic 6.5, Garcia 6.5; Koné 6.5, Matic 6 (1' st Lipani 6), Thorstvedt 7; Berardi 7 (14' st Volpato 6), Nzola 6.5 (39' st Pinamonti sv), Laurienté 8 (39' st Fadera sv). In panchina: Muric, Satalino, Zacchi, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. Allenatore: Grosso 7. MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Tomori 4.5, Gabbia 5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (14' st Loftus-Cheek 5.5), Fofana 5.5 (14' st Pulisic 5.5), Jashari 5 (21' st Ricci 6), Rabiot 5.5, Estupinan 5; Nkunku 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incubo Milan, rossoneri sconfitti dal Sassuolo. E adesso la Champions torna a rischio Notizie correlate Milan travolto dal Sassuolo: sconfitta pesante (2-0), adesso la Champions è a rischioI gol di Berardi e Laurentié condannano i rossoneri, costretti a giocare larga parte del match in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori. Pagelle Sassuolo-Milan 2-0, i voti della sfida: Champions a rischio per i rossoneriIl Milan perde in casa del Sassuolo per 2-0 e mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League con la Roma che, in caso di vittoria... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sassuolo Milan, Grosso ritrova Berardi: l'incubo dei rossoneri torna titolare. Allegri osserva Ismael Koné; Milan-Juventus: un 0-0 da incubo, il caos regna a San Siro!. Il Milan e un infinito incubo rigori: quando il dischetto diventa un nemicoQualche ora dopo il misfatto, è arrivato il mea culpa pubblico: Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra!, ha scritto sui social ... gazzetta.it Milan, crisi attacco: un 2026 da incubo, tutti sotto accusaIl Diavolo ancora in difficoltà: anche ieri è stata una partita da dimenticare per tutti i giocatori offensivi. Non si salva proprio nessuno Dopo un ko pesante come quello di ieri, è impossibile salva ... milanlive.it Dati da incubo per il Milan... Con la partita di oggi, i rossoneri nelle ultime 5 partite hanno segnato un solo gol, subendone 6 e soprattutto vincendo una sola partita. Escludendo la vittoria per 1-0 con il Verona, il #Milan non vince e non segna addirittura dal 2 facebook LIVE MN - Serie A, Sassuolo-Milan (1-0): intervallo. Prestazione da incubo x.com