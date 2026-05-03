Un altro cantiere sotto scacco | benzina e catena per fermare il recupero dell' ex mattatoio

Un nuovo episodio di tensione si è verificato presso un cantiere coinvolto nel recupero di un ex mattatoio, questa volta a Santa Elisabetta. Una bottiglia di plastica riempita di benzina è stata lasciata davanti al cancello del sito, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla prosecuzione dei lavori. La scoperta si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti in diverse zone della regione, suscitando attenzione sulle attività di tutela e prevenzione.

Non soltanto a Villaseta, o a Raffadali. Ma anche a Santa Elisabetta. Una bottiglia di plastica piena di benzina è stata ritrovata davanti al cancello del cantiere per il recupero dell'ex mattatoio. Ma è stata collocata - dagli attentatori - anche una catena con lucchetto proprio sul cancello.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Rai sotto scacco: il richiamo dell'Agcom tra ritardi cronici e logiche commercialiRai richiamata da Agcom per i ritardi sistematici del prime time, tra sforamenti d’orario, affollamenti pubblicitari e violazioni del Contratto di... Cassino sotto scacco: il triangolo dell’insicurezza e il fallimento del controlloC’è un silenzio assordante che avvolge le strade di Cassino, un silenzio che non è pace, ma rassegnazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Voragini, indagini geo-elettriche e rifacimento dei marciapiedi: la mappa dei cantieri nel municipio V; Cantiere delle Marche cambia l’assetto; Santissima Annunziata: la miseria di chi ha perso tutto, la miseria di chi aizza i cittadini; Sarno inquinato, sequestrato cantiere nautico a Castellammare. L’emergenza cantieri sotto le torri: un filo diretto con le imprese ediliASCOLI Mappa dei cantieri alla mano, ora l’Arengo attiva una sorta di call center per contattare, giorno dopo giorno, le imprese che stanno effettuando lavori in città e in particolare, nella fase ... corriereadriatico.it Fiume Sarno, ancora veleni: sequestrato un altro cantiere nautico a Torre AnnunziataLe verifiche effettuate dai militari operanti hanno consentito di accertare che dal 2021 il cantiere nautico non aveva mai smaltito regolarmente alcuna tipologia di rifiuti, non essendo stata ... napoli.repubblica.it Un altro prestigioso approdo - a Ravenna Capitale del mare - per la mostra curata dal Cantiere della memoria su Agostino Straulino e resa itinerante dalla Lega Navale. Il 9 maggio saremo là per raccontare il personaggio e il suo amore per il mare… - facebook.com facebook