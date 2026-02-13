Rai sotto scacco | il richiamo dell' Agcom tra ritardi cronici e logiche commerciali

L’Agcom ha richiamato la Rai perché non rispetta da tempo gli orari del prime time, causando spesso sforamenti e troppi minuti di pubblicità. La situazione si protrae da mesi, con i programmi che si prolungano oltre gli orari stabiliti, disturbando la programmazione e irritando gli spettatori. Un esempio concreto è stato il caso di alcuni show che sono andati avanti oltre le 23, lasciando gli spettatori senza rispetto degli accordi.

Rai richiamata da Agcom per i ritardi sistematici del prime time, tra sforamenti d’orario, affollamenti pubblicitari e violazioni del Contratto di Servizio. Il confine tra flessibilità editoriale e disservizio pubblico si è fatto pericolosamente sottile per la Rai, finendo sotto la lente d’ingrandimento dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella riunione di Consiglio dello scorso 28 gennaio 2026, l’ Agcom ha ufficializzato un. su Digital-News.it Rai richiamata da Agcom per i ritardi sistematici del prime time, tra sforamenti d’orario, affollamenti pubblicitari e violazioni del Contratto di Servizio. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai sotto scacco: il richiamo dell'Agcom tra ritardi cronici e logiche commerciali Alta velocità, Reggio Calabria tra le peggiori d’Italia: ritardi cronici e treni quasi mai puntuali Reggio Calabria si distingue per i frequenti ritardi sui treni, confermando una delle peggiori performance ferroviarie d’Italia. Trump sotto scacco legale: tra assoluzioni contestate e sospetti crimini di guerra. Il gradimento crolla per l’economia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Scacco di Mediaset a RAI: acquisiti i diritti tv per trasmettere in chiaro le ATP Finals; Da Alghero alla Rai: addio a Carmelo Alfonso, maestro del giornalismo sportivo; Io sono Farah 2, replica puntata del 4 febbraio in streaming | Video Mediaset; Cuori 3, anticipazioni 15 febbraio: Delia sconvolta e rischia guai, Alberto minacciato. Il nome di Paolo Petrecca, direttore della testata sportiva Rai Sport, è diventato uno dei simboli più discussi di questa Rai sotto pressione durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La sua performance come “commentatore improvvisato” durante la ce - facebook.com facebook