Cassino sotto scacco | il triangolo dell’insicurezza e il fallimento del controllo

A Cassino si respira un senso di insicurezza crescente, con le vie della città che sembrano essere dominate dall’assenza di controllo e da episodi di illegalità. Le forze dell’ordine hanno registrato un aumento di interventi legati a reati di varia natura, mentre i residenti segnalano un senso di abbandono e paura. La situazione sembra aver creato un triangolo di vulnerabilità che coinvolge cittadini, forze di polizia e istituzioni locali.

C’è un silenzio assordante che avvolge le strade di Cassino, un silenzio che non è pace, ma rassegnazione. È quello di chi attraversa il Parco XV Marzo 1944 e accelera il passo, delle madri che stringono i figli per mano vedendo capannelli di ragazzi pronti a esplodere in una rissa, di anziani.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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