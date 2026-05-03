Un altro brodino di fine campionato | Bologna e Cagliari non vanno oltre lo 0-0 bello solo l' addio a Zanardi

Nella partita tra Bologna e Cagliari terminata con uno zero a zero, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La gara si è conclusa senza reti, lasciando i punti in palio invariati. Tra gli episodi più commentati, l’addio a un ex atleta di rilievo, ricordato durante l'incontro. La formazione del Bologna ha schierato un 4-2-3-1, con alcuni cambi nel corso del secondo tempo.

Bologna-Cagliari 0-0 Bologna (4-2-3-1): Pessina 6; De Silvestri 6 (40' st Zortea sv), Helland 6.5, Lucumì 6.5, Miranda 6; Freuler 6, Moro 6.5; Bernardeschi 5.5 (33' st Ferguson 6), Sohm 5.5 (1' st Rowe 5.5), Dominguez 5 (18' st Orsolini 5.5); Odgaard 5 (18' st Castro 5.5). A disposizione: Gnudi, Ravaglia, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Pobega. Allenatore: Italiano 6. Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Zé Pedro 6, Mina 6.5, Dossena 6.5; Obert 6, Adopo 6.5 (44' st Zappa sv), Gaetano 6, Deiola 6 (42' pt Sulemana 6), Palestra 5.5; Esposito 5 (28' st Mendy 5.5), Folorunsho 5. A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Rodriguez, Belotti, Albarracin, Trepy.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un altro brodino di fine campionato: Bologna e Cagliari non vanno oltre lo 0-0, bello solo l'addio a Zanardi POBEGA e BERNARDESCHI fanno volare il BOLOGNA in VETTA: Udinese-Bologna 0-3 | Serie A Enilive | DAZN Notizie correlate Bologna-Cagliari 0-0, l’emozione è tutta per Alex Zanardi. Striscioni e applausi senza fine al Dall’AraBologna, 3 maggio 2026 – C’è soltanto il sole ad illuminare il campo del Dall’Ara. Leggi anche: Addio a Zanardi, Mattarella: “Come l’intera Italia avverto profondo dolore. Un punto di riferimento anche oltre lo sport”