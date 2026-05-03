Bologna-Cagliari 0-0 l’emozione è tutta per Alex Zanardi Striscioni e applausi senza fine al Dall’Ara

Nel match tra Bologna e Cagliari, terminato con un pareggio a reti inviolate, l’attenzione si è concentrata su Alex Zanardi, a cui sono stati dedicati striscioni e applausi continui durante l’intera giornata. Il sole ha accompagnato la partita, disputata allo stadio Dall’Ara, dove non sono stati segnati gol. La partita si è conclusa senza reti, lasciando spazio a un’atmosfera di rispetto e ricordo per l’ex pilota.

Bologna, 3 maggio 2026 – C’è soltanto il sole ad illuminare il campo del Dall’Ara. Perché il gioco e i gol hanno deciso di pranzare a casa. Lunch match noioso e scialbo, che si chiude a reti inviolate. Un solo punto per il Bologna di Italiano che vive di alcune fiammate dei suoi, troppo isolate, per impensierire un Cagliari che non arriva col coltello tra i denti ma che comunque fa la sua onesta partita e anzi ha anche qualche occasione per impensierire Pessina, segnando all’inizio un gol giustamente annullato per fuorigioco. Unica nota positiva proprio il giovanissimo portiere del Bologna, al terzo match da imbattuto in Serie A. Italiano cambia ancora, sparigliando le carte: tante le novità, come tra i pali dove va Pessina mentre in avanti Odgaard fa la punta sostenuto da Dominguez e Bernardeschi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Cagliari 0-0, l’emozione è tutta per Alex Zanardi. Striscioni e applausi senza fine al Dall’Ara Notizie correlate Bologna-Cagliari: scontro per l’Europa o la salvezza al Dall’Ara? Cosa scoprirai Come può il tridente di Italiano garantire il settimo posto? Chi sarà l'uomo chiave per la salvezza matematica del Cagliari? Quali... Emozione al Dall’Ara: due giovani calciatori de Le Torri in campo con il BolognaIn occasione della partita Bolgna-Udinese, due ragazzi del club hanno accompagnato i calciatori sul terreno di gioco davanti a migliaia di tifosi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pronostico Bologna-Cagliari quote analisi 35 giornata Serie A; Serie A: domenica in campo alle 12,30 Bologna-Cagliari DIRETTA Probabili formazioni; Bologna Cagliari in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Bologna-Cagliari in TV: probabili formazioni. Bologna-Cagliari 0-0, le pagelle: Folorunsho ci mette qualità, male gli attaccanti di casaRisultato finale: Bologna-Cagliari 0-0 BOLOGNA Pessina 6 – Un bell’intervento su Esposito: è bravo a coprire il primo palo e a bloccare. tuttomercatoweb.com Bologna-Cagliari 0-0: poche emozioni al Dall’AraDiretta Bologna-Cagliari di domenica 3 maggio 2026: gara bloccata al Dall’Ara, poche occasioni e grande attenzione difensiva ... calciomagazine.net Serie A, Bologna-Cagliari 0-0: pareggio a reti bianche, poche emozioni al Dall'Ara x.com ++ CAGLIARI - BOLOGNA TERMINA 0-0, PER LA SALVEZZA MANCA SOLO LA MATEMATICA ++ https://cagliarinews.it/bologna-cagliari-3-maggio-2025/ #calcio #cagliarinews - facebook.com facebook