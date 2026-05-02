Addio a Zanardi Mattarella | Come l’intera Italia avverto profondo dolore Un punto di riferimento anche oltre lo sport

Il presidente della Repubblica ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ricordando il forte legame con l’Italia. Zanardi, ex campione di automobilismo e atleta paralimpico, è morto a 59 anni. Il messaggio ufficiale sottolinea come la sua figura abbia rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport. La notizia ha suscitato reazioni di dolore e commozione nel paese.

“Come l’ intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi “. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in un messaggio rendo omaggio al campione scomparso oggi all’età di 59 anni. Il capo dello Stato ne ricorda le gesta sportive che lo hanno reso una leggenda e un esempio, ma anche le doti umane che lo hanno trasformato in un personaggio universale, una fonte di ispirazione. “Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo “, ricorda Mattarella.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio a Zanardi, Mattarella: “Come l’intera Italia avverto profondo dolore. Un punto di riferimento anche oltre lo sport” Notizie correlate "Un punto di riferimento umano ed educativo, lascia un vuoto profondo": addio all'insegnante dal grande cuore"I suoi alunni la ricordano per la gentilezza, la pazienza e la premura con cui sapeva accompagnarli ogni giorno nel loro percorso di crescita", le... Addio al professor Capaccioli, per oltre quarant’anni punto di riferimento della radiologia a CareggiFirenze, 23 febbraio 2026 – Se n’è andato a 63 anni il professor Leonardo Capaccioli, figura storica della radiologia di Careggi. Una raccolta di contenuti Si parla di: Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita. Alex Zanardi è morto: addio a ‘Zanna’, leggenda dello sport italianoÈ morto Alex Zanardi, detto Zanna: addio alla leggenda dello sport italiano, simbolo di forza, coraggio e rinascita. newsauto.it Addio Zanardi diretta, tutte le reazioni e gli aggiornamenti LIVEAddio a una vera icona dello sport. Alex Zanardi si è spento nella serata di ieri, giovedì 1° maggio: dal 2020, dopo il drammatico incidente in handbike, le sue condizioni erano rimaste lontane dai ri ... corrieredellosport.it