Mancano pochi minuti all'inizio della partita tra la squadra di casa e l'Hellas Verona. La formazione dei bianconeri è stata annunciata e sono state apportate alcune modifiche rispetto alle ultime settimane. L'allenatore ha deciso di cambiare la disposizione tattica e di inserire alcuni giocatori titolari al posto di altri. La gara si svolgerà alla Continassa, con i tifosi già presenti sugli spalti e l'atmosfera che si fa sempre più calda.

Manca pochissimo all’inizio del match tra i bianconeri e l’Hellas Verona: ecco le ultime dalla Continassa. Il pareggio di ieri tra Como e Napoli può permettere alla Juventus di allungare a +5 sulla squadra di Fabregas in ottica Champions League, ma servono tre punti contro l’Hellas Verona oggi alle ore 18:00. Poi toccherà alla Roma contro la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera, ma una cosa è certa: contro gli scaligeri non sono ammessi passi falsi e la Vecchia Signora deve assolutamente conquistare 3 punti. Spalletti e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Ci sono importantissime novità di formazione in casa Juventus: Kenan Yildiz, che sembrava destinato ad accomodarsi almeno inizialmente in panchina, sarà al suo posto in attacco dal 1 ‘.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ultim’ora Yildiz, Spalletti ribalta tutto: cosa cambia

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