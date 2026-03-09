Cosa fa la Roma? Il 4-6-0? | Così Spalletti si inventò Totti centravanti E ora ci riprova con Yildiz

L'allenatore della Juventus ha adattato un sistema di gioco con il 4-6-0 nel 2005-06, posizionando Totti come centravanti, un cambio radicale rispetto alle sue abitudini. In quella stagione, ha spostato il raggio d’azione dell’ex capitano giallorosso di circa 20 metri, influenzando significativamente il suo ruolo in campo. Ora, lo stesso tecnico prova a riproporre questa strategia con Yildiz.

Vent'anni fa Luciano Spalletti trasformò un problema in un'opportunità. Lo fece inventandosi Totti centravanti. Gli consegnò un nuovo ruolo, spalancando al fuoriclasse un orizzonte non previsto. Oggi la storia si ripete con Yildiz. Tu chiamale se vuoi: intuizioni. Ma sarebbe poco serio ricondurre alla scintilla che si accende in un momento - con annesso "Eureka" alla Archimede - quello che invece fu il punto d'arrivo di uno lavoro - lo studio, le prove, gli errori, i ripensamenti, i nuovi tentativi - che faceva e fa parte del bagaglio di conoscenze del più rivoluzionario tra gli allenatori italiani dell'ultimo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

