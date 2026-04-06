In vista della partita tra Juventus e Genoa prevista per questo pomeriggio, l’allenatore potrebbe apportare alcune novità alla formazione titolare. Si parla di una possibile esclusione di un giocatore di spicco, con il tecnico che sta valutando diverse opzioni per la rosa a disposizione. La decisione arriverà prima del fischio d’inizio e potrebbe influenzare l’andamento della sfida.

Le ultime in vista di Juventus-Genoa di oggi pomeriggio: Spalletti potrebbe sorprendere con questa scelta di formazione. Ci siamo. Alle ore 18:00 la Juventus ospita il Genoa nel match valido per il trentunesimo turno di Serie A: i bianconeri in caso di vittoria hanno l’opportunità di allungare a +3 sulla Roma, che ieri sera è stata travolta dall’Inter col punteggio di 5-2. La volata per la qualificazione alla prossima Champions League è entrata nel vivo e l’undici di Luciano Spalletti non può più sbagliare. Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it L’allenatore bianconero si affiderà al 3-4-2-1: davanti a Perin spazio a Kalulu, Bremer e Kelly, mentre a centrocampo agiranno McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso da destra verso sinistra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ultim’ora Juve, Spalletti fa fuori un big: cosa succede

Ultim’ora, bomba Koopmeiners in casa Juve: cosa succedeDecisione inattesa in casa Juventus in queste ore: nessuno dei tifosi bianconeri lo avrebbe mai immaginato.

Ultim’ora Napoli, Conte li fa fuori: cosa sta succedendoNovità importantissime in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro il Genoa di De Rossi: ecco cosa sta succedendo.

MERCATO JUVE, DATE A SPALLETTI UN REGISTA DA SCUDETTO

Argomenti più discussi: La promessa tra Elkann e Spalletti: dall'ultimo step con Comolli all'instant Juve; Due Juve per la Champions: Spalletti può ora contare su una rosa extralarge; Prima Spalletti, poi Vlahovic: la Juve prepara i rinnovi. Quanto guadagnerà l'attaccante; Juve-Spalletti, ci siamo! Manca solo l'ultimo passo per il rinnovo dell'allenatore.

ULTIM’ORA L’Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz facebook

ULTIM'ORA EREDIVISIE Il PSV Eindhoven è campione d'Olanda 27° titolo nazionale per la squadra di Bosz #SkySport x.com