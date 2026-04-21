Trento Film Festival | 150 eventi tra cinema e anima della montagna

Dal 24 aprile al 3 maggio, Trento si appresta ad accogliere la 74ª edizione del Trento Film Festival, un evento che presenta più di 150 iniziative tra proiezioni cinematografiche e approfondimenti sulla montagna. La manifestazione si svolge nella città e coinvolge diverse location, offrendo un ricco programma dedicato sia al cinema che alla cultura alpina. La rassegna rappresenta un appuntamento di rilievo per gli appassionati di montagna e cinema.

Trento si prepara a ospitare la 74ª edizione del Trento Film Festival, un appuntamento che dal 24 aprile al 3 maggio proporrà oltre 150 eventi tra cinema e riflessioni sul territorio. La manifestazione, presentata ufficialmente presso il salone di rappresentanza di Palazzo Geremia, vedrà una forte componente legata al T4Future con più di cento appuntamenti dedicati. L’apertura ufficiale è fissata per venerdì 24 aprile alle ore 21 presso la sala della filarmonica, con una serata intitolata Queendoms unplugged focalizzata sull’indagine del ruolo femminile. Il programma si snoda attraverso diverse tappe cruciali: domenica 26 aprile alle 20:30...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento Film Festival: 150 eventi tra cinema e anima della montagna Notizie correlate Modena Film Festival, vince il film argentino Simón della MontagnaVolerà in Argentina il premio assegnato dalla giuria tecnica in occasione della prima edizione del Modena Film Festival. Leggi anche: Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina: 47 film, incontri con gli autori ed eventi speciali a Milano Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trento Film Festival 2026: quando la montagna dà spettacolo; La Valle d'Aosta al Trento Film Festival; Walter Bonatti a Bardonecchia: data e sezione al Trento Film Festival 2026; Per silenzio e vento – in anteprima al Trento Film Fest. Trento Film Festival 2026: oltre 150 eventi tra cinema e montagnaLa settantaquattresima edizione del Trento Film Festival, evento di riferimento per il cinema di montagna, si terrà a Trento dal 24 aprile al 5 maggio 2026. Oltre 150 eventi, tra proiezioni, incontri, ... it.blastingnews.com Trento Film Festival: 10 giorni in cammino sui sentieri di TrentoDa venerdì 24 aprile a domenica 3 maggio il Film Festival torna a riempire la città di suoni, immagini, parole e simboli delle Terre Alte di tutto il mondo Il traguardo è in vista: mancano pochissimi ... ladigetto.it In programma dal 24 aprile al 3 maggio, il Festival dà spazio a tre opere firmate dai registi valdostani Elettra Gallone, Chiara Zoja e Gaël Truc e realizzate sul territorio regionale #TrentoFilmFestival #trento #filmcommission #gazzettamatin - facebook.com facebook Oltre 150 eventi per il Trento Film Festival, al via il 24 aprile. Tra gli ospiti Mauro Corona e la figlia Marianna ed Andrea Pennacchi #ANSA x.com