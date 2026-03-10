L’ultimo giorno di felicità approda a Hollywood | il corto di Giovanni B Algieri al Los Angeles Italia Film Festival

Il cortometraggio “L’ultimo giorno di felicità” scritto e diretto da Giovanni B. Algieri si presenta al Los Angeles Italia Film Festival. Il film, che racconta una storia di felicità e addii, fa parte del suo percorso internazionale e viene proiettato in un contesto cinematografico di rilievo a Hollywood. La partecipazione al festival rappresenta una tappa significativa per il progetto.

Prosegue il percorso internazionale di “L’ultimo giorno di felicità” ( Last Day of Happiness ), il cortometraggio scritto e diretto da Giovanni B. Algieri, che arriva a Hollywood in occasione della 21ª edizione del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, in programma dall’ 8 al 14 marzo. Il film sarà proiettato l’11 marzo alle ore 16.00 al TCL Chinese Theatre, uno dei cinema più iconici di Hollywood, alla presenza del regista, del co-protagonista Filippo Librando e del produttore creativo Jonathan Elia. Un appuntamento importante per un’opera che continua a distinguersi per la capacità di affrontare con sensibilità e urgenza un tema profondamente contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

