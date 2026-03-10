L’ultimo giorno di felicità approda a Hollywood | il corto di Giovanni B Algieri al Los Angeles Italia Film Festival

Il cortometraggio “L’ultimo giorno di felicità” scritto e diretto da Giovanni B. Algieri si presenta al Los Angeles Italia Film Festival. Il film, che racconta una storia di felicità e addii, fa parte del suo percorso internazionale e viene proiettato in un contesto cinematografico di rilievo a Hollywood. La partecipazione al festival rappresenta una tappa significativa per il progetto.