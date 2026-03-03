IMPRESSIONISMO e oltre all’Ara Pacis | orario prolungato per visitare la mostra

La mostra “IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” si può visitare con orario prolungato al Museo dell’Ara Pacis. L’esposizione ha registrato un numero di visitatori superiore alle aspettative, attirando un pubblico vario da tutta la città. Le opere in mostra, provenienti dal museo statunitense, sono esposte fino a nuove date per consentire un maggior afflusso di visitatori.

Un successo senza precedenti per la mostra “IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts“, ospitata al Museo dell’Ara Pacis. In 90 giorni, dal 4 dicembre 2025 ad oggi, l’esposizione ha superato i 110.000 ingressi, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più seguiti della stagione romana. Un risultato straordinario, sostenuto da una media costante di oltre 1.300 ingressi al giorno, che testimonia l’interesse del pubblico italiano e internazionale per un percorso espositivo di altissimo livello. Le sale dell’Ara Pacis accolgono capolavori assoluti di Cézanne, Renoir, Van Gogh, Degas, Matisse, Picasso, Kandinsky e dei... 🔗 Leggi su Funweek.it

