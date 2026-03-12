Ultimi giorni per visitare la mostra sull’arte d’avanguardia giapponese

Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra sull’arte d’avanguardia giapponese presso la Galleria del Ridotto di Cesena. La rassegna, intitolata “Il Gutai di Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi”, presenta le opere dei due artisti giapponesi e si avvia alla conclusione. La mostra ha riscosso un grande interesse tra i visitatori e si concluderà a breve.

Si avvia alla conclusione, con un bilancio di straordinario successo, la mostra 'Il Gutai di Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi' presso la Galleria del Ridotto di Cesena. L'evento, promosso dal Comune e curato da Maria Grazia Melandri, è visitabile fino a domenica 15 marzo. La mostra ha offerto al pubblico un'occasione rara per esplorare l'opera di due figure chiave che hanno plasmato la nascita del movimento Gutai: Shozo Shimamoto (1928-2013) e Yasuo Sumi (1925-2015). L'affluenza di pubblico ha superato ogni aspettativa. "Fin dal giorno dell'inaugurazione, l'afflusso di visitatori è stato notevole", riferiscono gli organizzatori, con appassionati...