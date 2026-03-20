L’Italia ha ottenuto cinque vittorie su undici partite ai Mondiali di curling femminile 2026, in corso a Calgary, Canada. Per qualificarsi ai playoff, deve vincere le ultime partite del girone o sperare in combinazioni favorevoli tra le altre nazionali in gara. La squadra italiana si presenta al prossimo turno con la possibilità di accedere alle fasi finali della competizione.

L’Italia ha conquistato cinque vittorie in undici partite disputate ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo una serie di prestazioni sottotono offerte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, le azzurre sono riuscite a distinguersi nella rassegna iridata e sono in piena corsa per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, quando siamo ormai giunti alle battute conclusive del round robin. Le prime due classificate della fase a girone unico si qualificheranno direttamente alle semifinali (la Svizzera è già certa del primato), mentre le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia si qualifica ai playoff dei Mondiali femminili se…Le combinazioni per l’ultimo turno

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