ultima abbuffata di musica elettronica

Si svolgono le ultime esibizioni dell’HBT Open Air, il festival di musica elettronica che si tiene nel Parco Innovazione delle ex Reggiane. La manifestazione si svolge in uno dei principali siti industriali italiani, recentemente riqualificato come centro di innovazione tecnologica e culturale. L’evento, giunto alla sua fase conclusiva, vede la partecipazione di diversi artisti del panorama musicale elettronico. La location, un ex stabilimento industriale, fa da sfondo alle ultime performance del festival.

Ultime battute per l’HBT Open Air, il festival di musica elettronica ospitato negli spazi del Parco Innovazione delle ex Reggiane, all’interno di uno dei più importanti siti industriali italiani, che è stato trasformato in un polo di innovazione tecnologica e culturale. Nato nel 2018 da un collettivo di dj reggiani, il progetto HBT ha contribuito allo sviluppo della scena underground e della club culture cittadina, promuovendo una proposta orientata a ricerca e qualità dell’esperienza. Quest’anno si è deciso di estendere la durata dell’evento, da due a tre giornate, con la presenza di dj e producer della scena house internazionale e una selezione di talenti emergenti italiani, ritenuti in grado di creare un dialogo diretto tra scena underground reggiana e panorama internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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