Caparezza fuori il video di ‘Come la musica elettronica’

Caparezza ha pubblicato il nuovo videoclip di ‘Come la musica elettronica’ su YouTube, disponibile da mercoledì 18 marzo. Pochi giorni fa ha ottenuto la certificazione di disco di platino con il brano ‘Orbit Orbit’ distribuito da Bmg. La canzone e il video sono ora visibili online, segnando un’altra presenza dell’artista nel panorama musicale.

Dopo aver ottenuto solo pochi giorni fa la certificazione di disco di platino con ‘Orbit Orbit’ (Bmg), Caparezza torna a raccontarsi con il videoclip ufficiale di ‘Come la musica elettronica’, disponibile da oggi mercoledì 18 marzo su Youtube. “Come la musica elettronica è un brano che ho composto per fare pace con il tempo che, scorrendo senza pietà, trascina tutti noi, inesorabilmente, verso il declino. In questo processo però, non vedo soltanto decadimento: vi riconosco anche un’occasione per ridefinire il valore delle cose e tornare a meravigliarmi, affrontando la vita con uno sguardo rinnovato su me stesso e sul mondo. In fondo, tutto ciò che il tempo sottrae si trasforma in una riflessione da aggiungere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caparezza, fuori il video di ‘Come la musica elettronica’ Articoli correlati Caparezza non torna, va sempre avanti: «Il mio sogno è la tranquillità, non il successo» – L’intervista videoNon parlate di ritorno, perché non esiste ritorno nella storia di un artista come Caparezza, uno che ha scelto consapevolmente di andare sempre... Il gesuita e la musica elettronica: "Avvicino il mistero dell’ascolto"La musica elettronica può avvicinare a dio? Il “rito”, per tutti, si ripete domani dalle 20,30 all’Auditorium San Fedele, dove da tredici anni... CAPAREZZA COME LA MUSICA ELETTRONICA REACTION