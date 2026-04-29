Bansuri e musica elettronica | il viaggio ipnotico di Gebbia e Schirò

? Cosa sapere Gianni Gebbia e Riccardo Schirò suonano al PunkFunk di via Napoli il 3 maggio.. L'incontro Shanti Modulator unisce il bansuri indiano alle sperimentazioni elettroniche di Schirò.. Il PunkFunk di via Napoli 810 ospiterà domenica 3 maggio alle ore 19 un incontro sonoro tra Gianni Gebbia e Riccardo Schirò, intitolato Shanti Modulator, che fonderà il respiro del bansuri con le architetture dell’elettronica. L’appuntamento palermitano si configura come un dispositivo d’ascolto immersivo, dove la ricerca improvvisativa prende il posto della struttura concertistica tradizionale. Attraverso l’unione di linguaggi apparentemente distanti, il progetto mira a creare una trama sonora in cui il rumore e la meditazione si intrecciano, trasformando lo spazio fisico del locale in un ambiente fluido e stratificato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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