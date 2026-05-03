Uil Umbria | nuovi vertici e il grande appuntamento a Perugia

La Uil Umbria ha annunciato i nomi dei nuovi vertici eletti per il prossimo mandato. La scelta dei leader si è svolta nelle ultime settimane e riguarda figure che avranno il compito di rappresentare i lavoratori della regione. L’appuntamento principale sarà a Perugia, dove si terranno incontri e confronti per definire le strategie future del sindacato. La composizione dei nuovi organi di rappresentanza sarà al centro delle prossime discussioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi leader eletti per guidare la Uil Umbria?. Come influenzeranno le decisioni di Perugia il futuro del sindacato regionale?. Quali obiettivi strategici presenterà Maurizio Molinari durante la relazione di apertura?. Perché la presenza di Bombardieri sposta l'attenzione su scala nazionale?.? In Breve Lunedì 4 maggio il congresso si terrà presso la Sala Figc di Perugia.. Ronzoni interverrà nel pomeriggio prima dell'elezione degli organi statutari alle ore 15.00.. Bombardieri chiuderà i lavori del diciannovesimo congresso regionale alle ore 17.00.. Molinari aprirà la sessione alle ore 10.00 dopo l'inizio dei lavori alle 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uil Umbria: nuovi vertici e il grande appuntamento a Perugia Notizie correlate Umbria Pride: "Pieno sostegno del Comune di Perugia. Appuntamento fondamentale per affermare i diritti"Il consigliere Ermenegildi Zurlo, delegato alle politiche LGBTQIA+, parla di un percorso dell'amministrazione verso "la costruzione di una città... Turismo, Giovani, Spesa e Pensionati . Cia Umbria, i nuovi vertici di categoriaLa Cia regionale ha completato il rinnovo dei vertici delle associazioni di genere e tematiche. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cgil, Cisl e Uil di Terni tornano insieme per non cambiare gli assetti della sanità: lo stop dei sindacati alla Regione; 1 Maggio, a Umbertide la manifestazione regionale di Cgil, Cisl e Uil: iniziative anche in altre città; Primo Maggio, i sindacati in piazza a Umbertide: Lavoro dignitoso per il futuro dell'Umbria. Corteo con molti giovani. Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil Umbria a Umbertide: Un lavoro dignitoso per il futuro dell’UmbriaMaria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari: Un momento di ripartenza per ricostruire immondo del lavoro ... perugiatoday.it A Perugia il Congresso regionale Uil con BombardieriSi è concluso il percorso congressuale della Uil Umbria, propedeutico al congresso confederale regionale, che si terrà lunedì prossimo, 4 maggio, nella Sala conferenze della Figc di Perugia alla prese ... ansa.it #PrimoMaggio, Cgil, Cisl e Uil Umbria a #Umbertide: “Un #lavoro dignitoso per il futuro dell’Umbria” - facebook.com facebook Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil Umbria a Umbertide: “Un lavoro dignitoso per il futuro dell’Umbria” cislumbria.it/primo-maggio-c… #PrimoMaggio #PrimoMaggio2026 #Umbria x.com