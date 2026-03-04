Umbria Pride | Pieno sostegno del Comune di Perugia Appuntamento fondamentale per affermare i diritti

Il Comune di Perugia ha comunicato il suo pieno sostegno all'Umbria Pride, considerandolo un appuntamento importante per affermare i diritti della comunità LGBTQIA+. L'amministrazione ha sottolineato il valore civile, sociale e culturale della manifestazione, indicando il suo supporto al percorso verso l’uguaglianza di tutte le soggettività. L’evento si svolge nella città di Perugia e rappresenta un momento di riconoscimento pubblico.

Il consigliere Ermenegildi Zurlo, delegato alle politiche LGBTQIA+, parla di un percorso dell'amministrazione verso "la costruzione di una città sempre più inclusiva" "Il Comune di Perugia sostiene convintamente il Pride e il percorso della comunità LGBTQIA+ verso la piena eguaglianza di tutte le soggettività, riconoscendo il valore civile, sociale e culturale della manifestazione". Così il consigliere delegato alle politiche LGBTQIA+ Lorenzo Ermenegildi Zurlo conferma il pieno sostegno dell'amministrazione comunale alla manifestazione in programma a Perugia il prossimo 13 giugno. L'obiettivo è quello di riportare in città una "grande giornata di partecipazione, visibilità e rivendicazione dei diritti". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

