turismo giovani spesa e pensionati cia umbria i nuovi vertici di categoria

La Cia Umbria ha annunciato i nuovi vertici delle sue associazioni di categoria, tra cui “Donne in Campo”, che promuove l’imprenditoria femminile in agricoltura. La presidente eletta è Monica Dialuce Gambino, proprietaria dell’azienda agricola Poggio del Vento di Piegaro, scelta per rafforzare il ruolo delle donne nello sviluppo rurale e sostenere le iniziative dedicate a giovani, turismo, spesa e pensionati in regione.

La Cia regionale ha completato il rinnovo dei vertici delle associazioni di genere e tematiche. Per " Donne in Campo ", l'associazione che promuove l'imprenditoria agricola femminile e valorizza il ruolo delle donne nello sviluppo rurale, è stata eletta presidente Monica Dialuce Gambino, titolare dell'azienda agricola Poggio del Vento di Piegaro. Al vertice de " La Spesa in Campagna ", che sostiene la filiera corta, la vendita diretta e il rapporto diretto tra produttori e consumatori, è stato eletto Marco Mondovecchio, 39 anni, titolare dell'azienda Agricola Mondovecchio a Castiglione del Lago.

Virginia Ruspolini prende il comando dell’associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia Umbria.

Pierino Liverani è stato ufficialmente eletto nuovo presidente dell’Associazione Pensionati di Cia Romagna.

A pochi giorni dall'assemblea congressuale – in programma venerdì 27 febbraio – Cia - Agricoltori Italiani Umbria ha completato il rinnovo dei vertici delle associazioni di genere e tematiche. Un passaggio importante che arriva al termine di un ampio ciclo