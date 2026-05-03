Ugl | ‘Serve sicurezza in Costiera i capolinea sono critici

L'Unione Generale del Lavoro ha evidenziato la necessità di rafforzare la sicurezza nella zona della Costiera, in particolare nei punti di partenza e arrivo dei mezzi di trasporto. I capolinea di Amalfi sono stati indicati come aree a rischio, con preoccupazioni riguardo alla protezione di autisti e turisti. Si segnalano criticità specifiche presso Piazza Flavio, dove gli operatori di Sita Sud operano quotidianamente.

? Cosa scoprirai Come possono i capolinea di Amalfi proteggere autisti e turisti?. Quali rischi concreti corrono gli operatori Sita Sud a Piazza Flavio?. Chi deve intervenire per risolvere il caos tra bus e pedoni?. Perché le soluzioni temporanee non bastano a garantire la sicurezza?.? In Breve Carmine Rubino chiede interventi strutturali e controlli costanti sulla viabilità costiera.. Gabriele Giorgianni segnala rischi per autisti Sita Sud a piazza Flavio.. Il sindacato richiede un tavolo di confronto con le istituzioni locali e regionali.. La gestione spazi a Amalfi impatta sulla sicurezza di utenti e turisti.. L’Ugl Salerno e l’Ugl Autoferrotranvieri chiedono interventi strutturali immediati per la sicurezza stradale lungo la Costiera Amalfitana, segnalando criticità estreme nei capolinea di piazza Flavio ad Amalfi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ugl: ‘Serve sicurezza in Costiera, i capolinea sono critici Notizie correlate Trasporti in Costiera amalfitana, l’appello di Rubino e Giorgianni dell’Ugl Salerno: “Più sicurezza per autisti e utenti”Tempo di lettura: 2 minutiLe condizioni di sicurezza del trasporto pubblico lungo la Costiera Amalfitana tornano al centro dell’attenzione sindacale,... Caos traffico in Costiera, l'appello di Rubino e Giorgianni dell'Ugl Salerno: “Più sicurezza per autisti e utenti”Le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico lungo la Costiera Amalfitana tornano al centro dell’attenzione sindacale, alla luce delle criticità... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Personale sanitario straniero, il nodo dei titoli non riconosciuti. Giuliano (Ugl): A rischio la sicurezza dei pazienti; Primo Maggio, Ugl Matera a Bari: Serve svolta per lavoro e sicurezza; Primo Maggio, Ugl rilancia il tema della sicurezza sul lavoro: Senza tutele concrete la ricorrenza perde il suo significato; Primo maggio, Giovanni Musumeci (Ugl): Lavoro a rischio, sicurezza inaccettabile. Caos traffico in Costiera, l'appello di Rubino e Giorgianni dell'Ugl Salerno: Più sicurezza per autisti e utentiParliamo di un’area ad altissima vocazione turistica, dove la sicurezza deve essere una priorità assoluta - sottolinea Carmine Rubino, segretario generale dell’Ugl Salerno- Servono interventi struttu ... salernotoday.it Ugl, 'lanci di pietre e bottiglie contro bus a Taranto, serve sicurezza'Due episodi nella stessa giornata riaccendono l'allarme sicurezza nel trasporto pubblico locale a Taranto. Ugl Autoferrotranvieri esprime solidarietà al conducente di Kyma Mobilità (azienda del ... ansa.it DUE ARRESTI PER DETENZIONE E PORTO ILLEGALE DI ARMI A POLICORO, GIORDANO (UGL MATERA): “SICUREZZA, LAVORO E SVILUPPO: DAL METAPONTINO PARTE LA SFIDA PER IL RILANCIO DEL SUD E DELL’INTERO PAESE” https://www.sa - facebook.com facebook Il servizio di @MediasetTgcom24 sul nostro evento diffuso dell’ #1maggio. #Italia #UGL #Festadeilavoratori @UGLConf x.com