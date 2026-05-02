Trasporti in Costiera amalfitana l’appello di Rubino e Giorgianni dell’Ugl Salerno | Più sicurezza per autisti e utenti

Due rappresentanti sindacali dell’Ugl Salerno hanno lanciato un appello riguardo alle condizioni di sicurezza del trasporto pubblico nella zona della Costiera amalfitana. Hanno richiesto interventi per migliorare la sicurezza sia degli autisti che degli utenti, evidenziando problemi specifici che si verificano quotidianamente lungo le strade della regione. La questione riguarda principalmente la tutela delle persone coinvolte nelle attività di trasporto e le condizioni delle infrastrutture.

Tempo di lettura: 2 minuti Le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico lungo la Costiera Amalfitana tornano al centro dell’attenzione sindacale, alla luce delle criticità strutturali che interessano in particolare le aree di fermata e capolinea, tra cui quello di piazza Flavio Gioia, nel territorio comunale di Amalfi, uno dei nodi più delicati per intensità di traffico e flussi turistici. Le segreterie territoriali evidenziano come l’organizzazione degli spazi e la convivenza tra autobus, veicoli privati e pedoni rendano particolarmente complessa l’attività quotidiana degli operatori della Sita Sud, chiamati a garantire un servizio essenziale in un contesto ad alta pressione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporti in Costiera amalfitana, l’appello di Rubino e Giorgianni dell’Ugl Salerno: “Più sicurezza per autisti e utenti” Notizie correlate Supercar, in Costiera amalfitana le auto di lusso più belleEvento promosso dalla Federazione italiana Supercar: raduno a Maiori domenica 22 marzo. Leggi anche: Costiera amalfitana, una delle cinque strade più amate al mondo Aggiornamenti e dibattiti Trasporti in Costiera Amalfitana, Ugl Salerno: Più sicurezza per autisti e utentiStampaLe condizioni di sicurezza del trasporto pubblico lungo la Costiera Amalfitana tornano al centro dell’attenzione sindacale, alla luce delle criticità strutturali che interessano in particolare l ... salernonotizie.it Costiera Amalfitana–Università di Salerno, dal 4 maggio al via collegamenti diretti SITA per gli studentiImportante novità per la mobilità in Costiera Amalfitana: grazie a SITA Sud sarà attivato un nuovo servizio di collegamento dedicato in particolare agli studenti universitari. A partire da lunedì 4 ma ... ilvescovado.it