Caos traffico in Costiera l' appello di Rubino e Giorgianni dell' Ugl Salerno | Più sicurezza per autisti e utenti

Il traffico sulla Costiera Amalfitana sta vivendo momenti di congestione, con le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico che sono state oggetto di attenzione da parte dei rappresentanti sindacali. In particolare, si sono segnalate criticità nelle aree di fermata e ai capolinea, tra cui quello di piazza Flavio Gioia nel comune di Amalfi. Gli interventi richiesti mirano a migliorare le condizioni sia per gli autisti che per gli utenti del servizio.

Le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico lungo la Costiera Amalfitana tornano al centro dell’attenzione sindacale, alla luce delle criticità strutturali che interessano in particolare le aree di fermata e capolinea, tra cui quello di piazza Flavio Gioia, nel territorio comunale di Amalfi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Trasporti in Costiera amalfitana, l’appello di Rubino e Giorgianni dell’Ugl Salerno: “Più sicurezza per autisti e utenti”Tempo di lettura: 2 minutiLe condizioni di sicurezza del trasporto pubblico lungo la Costiera Amalfitana tornano al centro dell’attenzione sindacale,... L'Ugl Sicurezza Civile dopo il caos in ospedale: "Solidarietà ai colleghi coinvolti"Nel primo pomeriggio di sabato 7 marzo una donna è stata investita più volte dalla nipote davanti all'accettazione dell'ospedale di Pescara:... Contenuti e approfondimenti Caos traffico in Costiera, l'appello di Rubino e Giorgianni dell'Ugl Salerno: Più sicurezza per autisti e utentiParliamo di un’area ad altissima vocazione turistica, dove la sicurezza deve essere una priorità assoluta - sottolinea Carmine Rubino, segretario generale dell’Ugl Salerno- Servono interventi struttu ... salernotoday.it Costiera Amalfitana nel caos: traffico e bus fuori controllo. Autisti e turisti a rischio ogni giornoStampaTra traffico soffocante, fermate improvvisate e flussi turistici fuori controllo, il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana torna sotto accusa. A lanciare l’allarme sono i segretari dell’Ugl ... salernonotizie.it