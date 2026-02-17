Tolleranza zero contro l’abbandono illecito dei rifiuti | controlli rafforzati e sanzioni severe

L’Amministrazione Comunale ha deciso di intensificare i controlli e applicare sanzioni più dure contro chi abbandona rifiuti in modo illecito, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di sacchetti lasciati lungo le strade. Recentemente, sono state effettuate verifiche mirate in diverse zone della città, con l’obiettivo di individuare e multare chi viola le regole. La misura mira a tutelare l’ambiente e a mantenere il territorio pulito, punendo chi non rispetta le leggi.

Tempo di lettura: 2 minuti L' Amministrazione Comunale ribadisce con assoluta fermezza la propria linea di totale intransigenza nei confronti dell'abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale, fenomeno che rappresenta una grave violazione delle normative ambientali e un atto di inciviltà che compromette il decoro urbano e la salute pubblica. Sono attualmente operative due fototrappole, già impiegate con risultati concreti e documentati. Grazie all'attività di controllo e accertamento condotta dalla Polizia Municipale, sono stati individuati numerosi responsabili, nei cui confronti si è proceduto all'elevazione di plurimi verbali di contestazione.