Udinese l’esplosione di Ehizibue | due reti e pagelle da 9,5

Durante la partita, il difensore dell'Udinese ha segnato due gol, ottenendo valutazioni di 9,5 nelle pagelle. La sua prestazione ha attirato l'attenzione per la capacità di inserirsi in modo incisivo nel reparto offensivo, portando a due reti decisive. Nonostante l'elevato rendimento, solo l'1,8% dei fantallenatori ha deciso di schierarlo, lasciando alcuni a domandarsi il motivo di questa discrepanza tra performance e scelte di rosa.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Ehizibue a trasformarsi in una minaccia offensiva?. Perché solo l'1,8% dei fantallenatori lo ha in squadra?. Quali obiettivi statistici punta a raggiungere il difensore friulano?. Come ha influenzato l'infortunio di Zanoli la sua crescita tattica?.? In Breve Gol contro Lazio e Torino dopo l'infortunio di Zanoli. Media pagelle 5,9 con presenza in 25 partite totali. Possesso in fantacalcio limitato all'1,8% con quotazione 19 crediti. Obiettivo superamento record personale di due reti stagionali. Ehizibue ha segnato due reti consecutive per l’Udinese in meno di sette giorni, trasformando la propria stagione con prestazioni decisive che lo hanno portato a ottenere due voti da 9,5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese, l’esplosione di Ehizibue: due reti e pagelle da 9,5 Notizie correlate Pagelle Udinese Torino: Ehizibue e Kristensen decisivi! Zaniolo ci prova, Simeone bloccato – I VOTIAsllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra... Udinese-Torino 2-0 con i gol di Ehizibue e Kristensen(Adnkronos) – L'Udinese batte 2-0 il Torino in un match valido per la 35esima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy stadium di Udine. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SportMediaset: La Supermoviola di Lazio-Udinese: Bonacina, manca qualche cartellino Video; L’Udinese si gode il nuovo Atta: Ogni giorno imparo qualcosa; Udine capitale del cinema asiatico con il Far East Film Festival; Indagine per frode sportiva, nell'inchiesta anche Udinese-Parma. Udinese, Runjaic celebra il Friuli: Una vittoria per l'anniversario del terremotoLe parole dell'allenatore dei friulani in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Torino: Stiamo vedendo i frutti del lavoro ... tuttosport.com L'Udinese vince in casa: 2-0 al TorinoGli aggiornamenti dallo stadio Friuli, dove bianconeri e granata si affrontano in una partita carica di emozioni, nel ricordo del terremoto e di Superga ... rainews.it The Udinese pressure #UdineseTorino x.com 2025/26 #SerieA ROUND 35 Pisa 1-2 Lecce Udinese 2-0 Torino Como 0-0 Napoli Atalanta 0-0 Genoa Sunday 03/05/2026 Bologna vs Cagliari - 1230hrs Sassuolo vs AC Milan - 1500hrs . Juventus vs Verona - 1800hrs Inter Milan vs Parm - facebook.com facebook