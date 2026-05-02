Udinese-Torino 2-0 con i gol di Ehizibue e Kristensen

Nella 35ª giornata di Serie A, l'Udinese ha vinto 2-0 contro il Torino. La partita si è svolta allo stadio di Udine, con i gol che sono stati segnati da Ehizibue e Kristensen.

(Adnkronos) – L'Udinese batte 2-0 il Torino in un match valido per la 35esima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy stadium di Udine. A decidere la partita i gol di Ehizibue al 46' del primo tempo e Kristensen al 6' della ripresa. In classifica i bianconeri friulani salgono al decimo posto con 47 punti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Torino-Udinese 1-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Udinese-Torino 2-0, bianconeri in corsa. In gol Ehizibue e Kristensen Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo postoUdine, 2 maggio 2026 – L'Udinese costruisce e poi controlla: 2-0 al Torino alla Dacia Arena nell'anticipo del sabato della trentacinquesima giornata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Udinese-Torino, al Bluenergy Stadium per ricordare; Pronostico Udinese-Torino quote e analisi gara 35ª giornata Serie A; Udinese-Torino: probabili formazioni e statistiche; Udinese - Torino. Udinese-Torino 2-0: vittoria friulana e passo avanti in classificaL'Udinese si impone 2-0 sul Torino: primo tempo deciso da Ehizibue, raddoppio di Kristensen su corner di Miller; i friulani salgono a 47 punti ... notizie.it Udinese-Torino 2-0, gol di Ehizibue e Kristensen. Runjaic torna a vincere in casaLeggi su Sky Sport l'articolo Udinese-Torino 2-0, gol di Ehizibue e Kristensen. Runjaic torna a vincere in casa ... sport.sky.it SERIE A | Udinese batte Torino 2-0, gol di Ehizibue, raddoppia Kristensen #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/02/serie-a-udinese-batte-torino-2-0_3a9df244-f1b0-4a91-888a-bd53afdd99c2.html - facebook.com facebook Serie A: in campo Udinese-Torino. DIRETTA #ANSA x.com