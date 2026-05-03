Il presidente ucraino ha avuto un colloquio con il primo ministro slovacco, durante il quale hanno discusso dell’assistenza fornita dalla Slovacchia all’Ucraina. Il rapporto tra i due leader ha registrato delle tensioni negli ultimi mesi, con alcune oscillazioni nelle relazioni ufficiali. La conversazione si è concentrata sulla collaborazione tra i due paesi e sull’importanza del sostegno slovacco in ambito internazionale.

Il rapporto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro slovacco Robert Fico ha subito delle oscillazioni, soprattutto negli ultimi mesi. Prima che si svolgessero le elezioni in Ungheria, Fico aveva mostrato piena solidarietà all’attuale primo ministro ungherese uscente, Viktor Orbán. Seppur con un approccio differente, l’intenzione era chiara: fare fronte comune per il veto al prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Adesso Orbán ha lasciato il posto Péter Magyar, il veto è stato rimosso e l’ oleodotto Druzhba è stato riparato, sembra che all’orizzonte ci siano diversi cambiamenti. Colloquio telefonico tra Zelensky e Fico: qualcosa sta cambiando?.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ucraina, Zelensky parla con Fico: «Il sostegno della Slovacchia è importante»

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