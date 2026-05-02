Il presidente ucraino ha parlato con il premier slovacco in una conversazione telefonica, durante la quale hanno affrontato la possibilità di un incontro tra i due. Zelensky ha espresso apprezzamento per le misure adottate dal governo slovacco a sostegno dell'Ucraina. La discussione si è focalizzata su i rapporti tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui tempi dell’eventuale incontro.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier slovacco Robert Fico hanno avuto un colloquio telefonico e hanno discusso della possibilità di incontrarsi. “Apprezziamo il fatto che la Slovacchia abbia adottato misure per sbloccare il pacchetto di aiuti europei a favore dell’Ucraina e il pacchetto di sanzioni contro la Russia. Abbiamo bisogno di mantenere solide relazioni bilaterali con la Slovacchia, anche quando sussistono effettivamente divergenze di opinione. Abbiamo discusso delle possibilità di incontrarci e collaborare a livello intergovernativo. Ho incaricato il mio team di definire tutti i dettagli”, ha detto il leader di Kiev. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky sente Fico: "Apprezziamo che la Slovacchia abbia adottato misure pro Kiev"

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