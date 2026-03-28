Nella notte, le città di Odessa e Kryvyi Rih sono state colpite da attacchi dell’esercito russo, provocando la morte di almeno tre persone e il ferimento di 11 individui. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o sui danni causati. Le autorità locali hanno avviato le procedure di soccorso e stanno indagando sull’accaduto.

Almeno tre persone sono morte e 11 sono rimaste ferite in attacchi sferrati nella notte dall’esercito russo contro le città di Odessa e Kryvyi Rih in Ucraina. Ne dà notizia Ukrainska Pravda. A Odessa una persona è morta e 11 sono rimaste ferite incluso un bambino. Nella città è stato colpito anche un reparto maternità. A Kryvyi Rih sono morte due persone dopo attacchi con droni Shahed. Zelensky: “Puro terrorismo contro civili”. “Ieri sera, i russi hanno lanciato un massiccio attacco su Odessa. Non c’era alcuno scopo militare, si è trattato di puro terrorismo contro la popolazione civile “. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che nell’attacco alla città sono stati impiegati oltre 60 droni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, tre morti e oltre 10 feriti in attacchi a Odessa e Kryvyi Rih

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