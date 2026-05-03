L'Unione delle Comunità Islamiche in Italia ha recentemente affrontato il tema dei diritti dei lavoratori musulmani, focalizzandosi sulla possibilità di inserire le festività religiose islamiche nei contratti collettivi. Nel contempo, si è constatato come molti candidati con nomi di origine araba trovino difficoltà nelle procedure di selezione del personale, spesso venendo esclusi durante le fasi di reclutamento.

? Cosa scoprirai Come possono i contratti collettivi includere le festività religiose islamiche?. Perché molti nomi arabi vengono scartati durante la selezione del personale?. Quali soluzioni propone la UCOII per la gestione della preghiera aziendale?. Chi deve garantire il rispetto dei diritti religiosi nei luoghi di lavoro?.? In Breve Richiesta flessibilità per preghiera del venerdì con pause di circa quaranta minuti.. Proposta riconoscimento contrattuale festività?d al-Fi?r e?d al-A??? come giorni esigibili.. Richiesta rispetto Direttiva 200078CE e decreto legislativo 2162003 contro le discriminazioni.. Necessità pasti specifici durante il mese di Ramadan nelle mense aziendali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UCOII: “Dignità e diritti per i lavoratori musulmani

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