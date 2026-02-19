EMA e DENSO riparte l' iniziativa unitaria dei sindacati per tutelare la dignità e i diritti dei lavoratori

Oggi, i sindacati di FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM si sono incontrati per affrontare le difficoltà che coinvolgono la EMA di Morra De Sanctis e la DENSO di Avellino. La decisione di riunirsi nasce dalla preoccupazione per i recenti tagli di personale e le tensioni sul rispetto dei diritti dei lavoratori. I rappresentanti hanno analizzato le condizioni delle due aziende, che sono tra le più importanti del territorio, e hanno deciso di rilanciare un’azione unitaria per difendere la dignità dei dipendenti. La prossima fase prevede incontri con le aziende.

I Segretari Territoriali di FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM si sono riuniti in data odierna per un esame congiunto delle criticità che interessano due realtà industriali storiche e strategiche del nostro territorio: la EMA di Morra De Sanctis e la DENSO di Avellino. Dall'ampio confronto è emersa una forte unità di intenti: i Segretari hanno delineato una strategia comune volta a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori. In merito alla EMA, è stato fissato per la prossima settimana un incontro con la RSU neo-eletta. L'obiettivo è affrontare e risolvere con urgenza nodi gestionali non più procrastinabili: • Gestione Ferie: È necessaria una programmazione trasparente che rispetti le esigenze dei lavoratori.