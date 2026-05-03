Uno studio ha analizzato il comportamento degli uccelli nelle aree urbane, evidenziando che tendono a fuggire più rapidamente quando si avvicinano le donne. La ricerca si è concentrata sul modo in cui gli uccelli riconoscono il sesso degli esseri umani e come questa differenza influenzi la loro reazione. Sono stati osservati vari fattori che incidono sulla distanza di fuga, con una particolare attenzione alle interazioni con le donne rispetto ad altri individui.

? Cosa scoprirai Come fanno gli uccelli a distinguere il sesso degli esseri umani?. Perché la distanza di fuga cambia proprio con le donne?. Quali segnali chimici o fisici scatenano questa reazione istintiva?. Come questa scoperta cambia la nostra gestione dei parchi urbani?.? In Breve Studio condotto in Ceca, Francia, Germania, Polonia e Spagna su 37 specie diverse.. Ricercatori Daniel Blumstein e Federico Morelli analizzano 2701 osservazioni sul campo.. Uccelli fuggono circa un metro prima con donne rispetto agli uomini.. Ipotesi scientifiche indagano andatura e feromoni per spiegare la reazione biologica.. In cinque nazioni europee, tra cui la Spagna e la Germania, un team di esperti ha rilevato che specie come passeri, merli, cinciallegre e piccioni fuggono più velocemente quando si avvicinano donne rispetto agli uomini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uccelli urbani: fuggono più in fretta se si avvicinano le donne

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