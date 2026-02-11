Lauree e lavoro il paradosso | le donne studiano meglio e più in fretta ma guadagnano il 15% in meno

Questa mattina all’Università di Modena e Reggio Emilia si sono riuniti studenti e ricercatori per presentare un rapporto che mette in luce un’Italia divisa. Le donne continuano a studiare con più impegno e più velocemente rispetto agli uomini, ma il loro stipendio resta più basso: circa il 15% in meno. Un dato che evidenzia come, nonostante gli sforzi, le disparità di genere nel mondo del lavoro siano ancora molto radicate.

È stata proprio l'Università di Modena e Reggio Emilia a ospitare questa mattina, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, la presentazione di un dossier che fotografa un'Italia a due velocità. Il Rapporto di genere 2026 di AlmaLaurea, svelato nel.

