Prima scatena una rissa poi pugni calci e sputi contro polizia e militari

Lunedì sera, poco dopo le 20, alla stazione ferroviaria di Brescia si è verificata una rissa con spinte, pugni e sputi rivolta contro agenti di polizia e militari presenti sul posto. La scena si è svolta nel piazzale, dove alcuni soggetti sono passati dalle parole ai gesti violenti. Nessuno è rimasto ferito in modo grave durante la scena.

Spintoni, pugni e sputi in pieno piazzale. Lunedì sera, poco dopo le 20, la stazione ferroviaria di Brescia è stata teatro di una rissa violenta. A scatenarla un ragazzo di 27 anni: completamente fuori di sè, prima avrebbe aggredito un connazionale, provocandogli escoriazioni, poi i poliziotti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Calci, pugni e sputi a polizia locale e addetto alla vigilanza, ma alla fine finisce in manetteIl 38enne avrebbe provato ad appropriarsi di numerose bottiglie di alcolici in un supermercato di piazza Cittadella, a Verona Il 38enne dunque è...

Rissa sul bus, poi calci e pugni ai poliziotti e testate alla volanteNella tarda serata di domenica, la polizia ha arrestato un 27enne originario del Marocco per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Scontri tra tifosi del Napoli e Sporting Lisbona..... arriva anche la polizia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prima scatena.

Temi più discussi: La spinta negli ultimi secondi scatena una rissa per liberare la panchina nello scontro di basket del faculty Saint Louis-VCU; Firenze: rissa nel match fra under 13, prima della partita applaudita. Un rigore scatena parapiglia con spinte, urla, ceffoni; Si scatena una rissa in campo e l'arbitro sospende la partita: sconfitta a tavolino per le due squadre; Salta la coda per il bagno e scatena la rissa nella movida: tre feriti.

Firenze: rissa nel match fra under 13, prima della partita applaudita. Un rigore scatena parapiglia con spinte, urla, ceffoniIronia della sorte: la partita applaudita, varata in grande spolvero da autorità e dirigenti sportivi come esempio di bon ton e fair play, è finita in rissa. Una rissa sugli spalti, con spinte, ceffon ... firenzepost.it

Il portiere lo provoca ma Toney segna il rigore e lo prende in giro: si scatena una rissa in portaIl portiere avversario lo provoca ma Ivan Toney calcia un rigore impeccabile al 14° minuto di recupero e poi si lascia andare con un’esultanza provocatoria. La tensione è alle stelle e si accende una ... fanpage.it

La prima serata di Sanremo procede senza intoppi, ma un audio ambiguo della co-conduttrice scatena discussioni sui social. https://serial.everyeye.it/notizie/sanremo-2026-mistero-fuorionda-laura-pausini-esibizione-sal-vinci-861773.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook

"È il Parlamento nazionale che si deve occupare di questa tematica che suscita o scatena sensibilità trasversali". Ascolta il mio intervento a Prima Serata. x.com