Calci pugni e sputi a polizia locale e addetto alla vigilanza ma alla fine finisce in manette
Alle 16 di lunedì, un uomo senza dimora di 38 anni ha aggredito agenti e vigilante durante un tentativo di furto di alcolici a Verona, reagendo con calci, pugni e sputi. La sua violenta reazione ha portato all’arresto, dopo aver messo in difficoltà le forze dell’ordine e il personale di vigilanza.
Il 38enne avrebbe provato ad appropriarsi di numerose bottiglie di alcolici in un supermercato di piazza Cittadella, a Verona Il 38enne dunque è finito in manette e nella mattinata di martedì si è svolta l’udienza di convalida, al termine della quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere, visti i numerosi precedenti. In merito a questo episodio, e a quanto accaduto ad un autista ATV sabato scorso, si è espressa l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi: «I fatti accaduti sabato alle ore 12 in via Mameli su un autobus ATV e ieri (lunedì, ndr), nel pomeriggio, in piazza Cittadella, lasciano sconcertati– ha sottolineato –.🔗 Leggi su Veronasera.it
