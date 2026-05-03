UAE Emirates senza Joao Almeida al Giro d’Italia | chi sarà il capitano? Doppia ipotesi

Durante il Giro d’Italia, la squadra degli Emirati Arabi Uniti ha perso sia Isaac del Toro sia Joao Almeida a causa di infortuni. Inizialmente, il messicano non era previsto partecipare alla corsa, ma successivamente Almeida, considerato il leader, ha dovuto interrompere la sua corsa. Restano ora da decidere chi assumerà il ruolo di capitano, con due possibili candidati in lizza. La squadra dovrà scegliere un nuovo riferimento per le tappe rimanenti.

Prima Isaac del Toro (non era comunque in programma la Corsa Rosa in un primo momento per il messicano), poi Joao Almeida si sono dovuti fermare. In una UAE Team Emirates – XRG dove con Tadej Pogacar tutto funziona alla perfezione, arrivano i problemi in vista del Giro d’Italia che è pronto a partire dalla Bulgaria. La formazione sarà comunque di altissimo valore visto il roster stellare che la squadra emiratina si può permettere, ma mancheranno però dei capitani veri e propri in chiave classifica generale, soprattutto a causa del forfait dell’ultimo momento arrivato da parte del portoghese. Chi proverà a centrare un piazzamento di lusso...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - UAE Emirates senza Joao Almeida al Giro d’Italia: chi sarà il capitano? Doppia ipotesi Notizie correlate Joao Almeida non sarà al via del Giro d’Italia 2026: la UAE perde il capitano designatoA meno di due settimane dalla Grande Partenza di venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026 perde purtroppo uno dei suoi possibili protagonisti in... Giro d’Italia: shock UAE, Almeida rinuncia per motivi di salute? Cosa sapere Joao Almeida rinuncia al Giro d'Italia 2026 per una sindrome virale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Giro d'Italia perde un protagonista: Joao Almeida non sarà al via, l'annuncio social; UAE Team Emirates XRG, João Almeida ufficializza la rinuncia al Giro: I problemi di salute degli ultimi mesi hanno compromesso troppo la mia preparazione; Il Giro d'Italia perde João Almeida. Il portoghese conferma la sua assenza; Joao Almeida non sarà al via del Giro d’Italia 2026: la UAE perde il capitano designato. Giro d'Italia 2026, Joao Almeida (UAE) non sarà al via: le newsIl corridore portoghese, uomo di punta della UAE Emirates XRG, ha annunciato la sua assenza dal prossimo Giro d'Italia, in partenza il prossimo 8 maggio in Bulgaria. I problemi fisici degli ultimi ... sport.sky.it CICLIMERCATO. JOÃO ALMEIDA ALL’UAE TEAM EMIRATES FINO AL 2027João Almeida si unirà dal 2022 all’UAE Team Emirates con un contratto di cinque anni che lo porterà a vestire i colori della formazione emiratina fino al 2027. Il ventitreenne di Caldas de Rainha ha ... inbici.net Ora è ufficiale, niente Giro d'Italia per Joao Almeida - facebook.com facebook Niente Giro d'Italia 2026 per João Almeida Il portoghese della UAE, fermo dalla Volta a Catalunya chiusa al 38esimo posto, si chiama fuori a causa di una sindrome virale contratta all'inizio della stagione. "Non sarò al via del Giro", scrive Joao su Instagr x.com