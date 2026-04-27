Il team UAE Emirates XRG ha annunciato che il capitano designato per il Giro d’Italia 2026, Joao Almeida, non prenderà parte alla corsa a causa di una sindrome virale. La decisione arriva poco prima della partenza prevista l’8 maggio, lasciando il team senza il leader che avrebbe dovuto affrontare la gara. Almeida ha comunicato di aver bisogno di tempo per recuperare completamente.

? Cosa sapere Joao Almeida rinuncia al Giro d'Italia 2026 per una sindrome virale.. La UAE Emirates XRG perde il capitano designnato per la partenza dell'8 maggio.. Il forfait di Joao Almeida al Giro d’Italia 2026, annunciato lunedì 27 aprile a causa di una sindrome virale, priva la UAE Emirates XRG del proprio leader per la Corsa Rosa che inizierà venerdì 8 maggio. La decisione è arrivata dopo un confronto diretto tra il corridore portoghese e lo staff della squadra. Il ventisetteenne ha spiegato attraverso i propri canali social che le complicazioni di salute manifestatesi all’inizio della stagione hanno compromesso seriamente la sua preparazione atletica, rendendogli impossibile raggiungere la condizione necessaria per affrontare le tappe italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia: shock UAE, Almeida rinuncia per motivi di salute

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