Domenica 3 maggio in televisione si potranno seguire due programmi diversi: un drama ambientato a Sorrento e il ritorno dello show comico Zelig. In particolare, si potrà vedere come la notaio affronterà una concorrente difficile durante una scena ambientata nella località campana. Nel frattempo, sono stati annunciati i nuovi comici che parteciperanno alla prossima edizione di Zelig, pronto a tornare in onda.

? Cosa scoprirai Come gestirà la notaio la concorrente difficile a Sorrento?. Chi sono i nuovi comici selezionati per il ritorno di Zelig?. Perché il vicino di casa di Sam nasconde un segreto oscuro?. Come ha fatto Jordan Belfort a scalare Wall Street così velocemente?.? In Breve Zelig On Show con Paolo Ruffini e Lodovica Comello prevede cinque puntate di scouting. Giancarlo Bozzo seleziona oltre venti nuovi comici tra cui Alice Redini e Diego Casale. Dakota Fanning recita nel western Brimstone premiato al Festival di Venezia 2016. Rai 5 trasmette la storia del broker Jordan Belfort nata negli anni 90. Domenica 3 maggio 2026, la programmazione televisiva italiana offre un mosaico di contenuti che spazia tra il dramma legale a Sorrento, il cinema d’azione con Sylvester Stallone e la riscoperta dei talenti comici su Italia 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TV domenica 3 maggio: tra drama a Sorrento e il ritorno di Zelig

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