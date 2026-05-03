TV a maggio | tra il ritorno di Citadel e i nuovi thriller italiani

A maggio tornano in televisione diverse produzioni, tra cui la seconda stagione di Citadel e nuovi thriller italiani. Tra le trame in evidenza ci sono il tradimento dell'agente Rosa durante una fuga da un baby boss e i cambiamenti che coinvolgono i personaggi di Crowley e Aziraphale dopo la loro separazione. Questi eventi si inseriscono in un panorama televisivo che continua a proporre suspense e colpi di scena.

? Cosa scoprirai Chi tradirà l'agente Rosa durante la fuga dal baby boss?. Come cambierà il destino di Crowley e Aziraphale dopo la separazione?. Cosa nasconde davvero il piano di Berlino a Siviglia?. Perché i pensionati diventeranno l'ultima difesa contro la minaccia temporale?.? In Breve Stanley Tucci si unisce al cast di Citadel per la nuova stagione.. Maria Chiara Giannetta interpreta l'agente Rosa nel thriller italiano da otto episodi.. Pedro Alonso torna a Siviglia per la nuova fase di Berlino.. Margaret Mazzantini e Maria Sole Tognazzi firmano il medical drama sulla fecondazione.. Il palinsesto televisivo di maggio 2026 si apre con una stagione di rilancio per i grandi franchise internazionali e con diverse novità della produzione italiana, tra thriller d’azione e drammi profondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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