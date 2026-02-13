Mystic River | il thriller di Eastwood torna in TV tra traumi del passato e spirali di vendetta a Boston

Stasera alle 21:15 su Iris, torna in onda “Mystic River”, il thriller di Clint Eastwood ambientato a Boston e basato su un romanzo di Dennis Lehane, che affronta traumi del passato e spirali di vendetta, con scene che rivelano un'America segnata da perdite e rancori irrisolti.

Mystic River: Stasera in TV il Capolavoro di Eastwood che Scava nelle Ferite di Boston. Stasera alle 21:15 su Iris, torna in onda “Mystic River”, il potente thriller psicologico diretto da Clint Eastwood che ha consacrato Sean Penn e Tim Robbins. Ambientato in un quartiere di Boston segnato dal trauma e dalla violenza, il film del 2003 esplora le conseguenze devastanti di un passato che non vuole morire, e le scelte disperate che gli uomini compiono quando si trovano di fronte all’impensabile. Un’Infanzia Spezzata e un Omicidio che Riaccende il Passato. Il film ruota attorno a Jimmy Markum (Sean Penn), Dave Boyle (Tim Robbins) e Sean Devine (Kevin Bacon), tre amici d’infanzia la cui vita viene sconvolta da un evento traumatico avvenuto nel 1975.🔗 Leggi su Ameve.eu

